Chrenin wydał polecenie przygotowania sugestii dotyczących przedsięwzięć, które przeprowadzić mają siły Zachodniego Dowództwa Operacyjnego armii Białorusi. Przedsięwzięcia te dotyczą "przygotowania i prowadzenia obrony na grodzieńskim kierunku taktycznym" - podało ministerstwo.

Szef resortu nakazał wzmocnić grupę wojsk m.in. dywizjonem taktycznych systemów rakietowych Toczka, dywizjonem systemu rakietowego Polonez, oddziałem dronów, środkami obrony przeciwlotniczej, a także środkami zwiadu i walki radioelektronicznej - poinformowało ministerstwo obrony. Rozkazy te minister wydał "w ramach realizacji polecenia prezydenta (Alaksandra Łukaszenki)".

Obwód grodzieński graniczy od zachodu z Polską, a od północy z Litwą.

Wcześniej we wtorek Łukaszenka na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa kraju kazał ministerstwu obrony zwrócić szczególną uwagę na przemieszczanie się wojsk NATO na terytorium Polski i Litwy. - Powinniśmy śledzić kierunki ich (wojsk NATO - PAP) przemieszczania się oraz ich zamiary. Obecnie wszystkie ich zamiary widzimy. Nie niepokoi nas to, ale są poszczególne przypadki, zwłaszcza na kierunku grodzieńskim, które dają do myślenia - oświadczył Łukaszenka.