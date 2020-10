Dżinbekow już wcześniej zapowiadał, że zrezygnuje po tym, gdy utworzony zostanie nowy rząd. W środę zatwierdził wybór nowego premiera Sadyra Dżeparowa, uwolnionego z więzienia przez demonstrantów podczas protestów 5 października. Jak oświadczył w czwartek prezydent, powołanie nowego rządu nie zmniejszyło napięć i "agresji" ze strony opozycji, a sytuacja bliska jest wojny.

Dla mnie pokój w Kirgistanie (...) jest ponad wszystkim - podkreślił Dżinbekow, cytowany przez portal 24.kg. Nie będę trzymał się władzy. Nie chcę przejść do historii Kirgistanu jako prezydent, który przelał krew i strzelał do swoich obywateli. Dlatego zdecydowałem się ustąpić z urzędu - powiedział prezydent.

Ustąpienie Dżinbekowa jest następstwem kryzysu, który zaczął się od wyborów parlamentarnych 4 października. Uczestnicy demonstracji, zarzucający prezydentowi fałszerstwa wyborcze i kupowanie głosów, wtargnęli do pałacu prezydenta i zmusili go do ucieczki. Centralna komisja wyborcza anulowała potem wyniki wyborów.