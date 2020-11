Według Wiasny zatrzymania do tej pory przeprowadzono w Mińsku, Bobrujsku, Nowogródku, Witebsku, Homlu, Swietłogorsku.

Rzeczniczka mińskiej milicji Natalla Hanusiewicz potwierdziła agencji Interfax-Zapad, że dochodzi do zatrzymań. Serwis dodaje, że zatrzymano kilku dziennikarzy.

W Mińsku są problemy z łącznością przez mobilny internet. Zamknięto część stacji metra.

To kolejna niedziela protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich na Białorusi.

Na stale uzupełnianej liście zatrzymanych, zamieszczonej na stronie Wiasny, widnieje 135 nazwisk. Znaczna większość osób została zatrzymana w Mińsku.

Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ) podało, że zatrzymano sześciu dziennikarzy.

W białoruskiej stolicy ludzie gromadzą się m.in. na Placu Przemian, gdzie w środę wieczorem zamaskowani mężczyźni pobili młodego działacza Ramana Bandarenkę. Następnie wsadzono go do mikrobusa i zawieziono na komisariat. Półtorej godziny później karetka pogotowia zabrała go do szpitala. W czwartek mężczyzna zmarł.

Na plac przyjechali funkcjonariusze, którzy wykorzystują granaty hukowe. Świadkowie twierdzą, że słyszeli cztery wybuchy - podaje Tut.by.