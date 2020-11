Daniłow odniósł się do niedawnej wypowiedzi szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha o tym, że NATO powinno wspierać Ukrainę i Gruzję we wzmacnianiu ich odporności na zagrożenia ze strony Rosji. Słowa te padły podczas konferencji The Road to Warsaw Security Forum, organizowanej przez Fundację Pułaskiego i The German Marshall Fund of United States.

"W pełni popieram opinię Pawła Solocha w sprawie istoty utrzymania jedności, wzbogacenia sojuszniczego potencjału w sferze obronnej" - napisał Daniłow na Facebooku.

Jak dodał, słowa szefa BBN "to kolejne potwierdzenie konsekwentnego wsparcia" przez Polskę Ukrainy w jej europejskich i euroatlantyckich ambicjach.

Ważne, że bez względu na pandemię koronawirusa kontakty między oboma krajami nie wyhamowały - Daniłow. Zaznaczył, że jest z Solochem w stałym kontakcie i omawiają aktualne wyzwania w sferze bezpieczeństwa.

Szef RBNiO wyraził przekonanie, że aktywizacja współpracy obu resortów w nowym formacie na kształt Trójkąta Lubelskiego (Polska, Ukraina, Litwa) wzmocni bezpieczeństwo przestrzeni euroatlantyckiej.

"Polska to nasz niezawodny partner w obecnych, trudnych dla Ukrainy czasach. Doceniamy to!" - podkreślił Daniłow.