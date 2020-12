Zdelegalizowana grupa występowała również pod nazwą Wolfsbrigade 44.

Celem ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera jest zebranie dowodów w śledztwie w sprawie prawicowych struktur ekstremistycznych, konfiskata majątku i zabezpieczenie materiałów propagandowych.

Policyjne obławy

Decyzję o delegalizacji poprzedziły policyjne naloty na lokale 13 członków grupy w trzech krajach związkowych: Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Nadrenii Północnej-Westfalii. MSW chciało też przeprowadzić przeszukanie punktu grupy w Saksonii-Anhalt, ale nie było to możliwe, gdyż sąd administracyjny w Halle nie widział wystarczającej podstawy do wydania nakazów przeszukania. Skarga do sądu administracyjnego wyższej instancji w Magdeburgu również została odrzucona.

Podobnie jak w przypadku prawicowej ekstremistycznej grupy bojowej Combat 18, numer w nazwie grupy to kod. Podczas gdy 18 w Combat 18 oznacza inicjały Adolfa Hitlera, gdyż A i H to pierwsza i ósma litera w alfabecie, 44 oznacza Division Dirlewanger. Chodzi o Oskara Dirlewangera, zbrodniarza wojennego z Waffen SS, którego oddział składał się głównie z przestępców. W sierpniu 1944 roku pułk SS Dirlewanger został przydzielony do Kampfgruppe Reinefarth pod dowództwem Heinza Reinefartha, walczącej z Polakami po wybuchu powstania warszawskiego. W Warszawie oddział odznaczał się wyjątkowym barbarzyństwem, mordując i gwałcąc tysiące cywilnych mieszkańców i jeńców wojennych.

Czym była Sturmbrigade 44?

Zwolennicy Sturmbrigade 44 zwrócili uwagę niemieckich służb logo noszonym na ubraniach: czaszką ze skrzyżowanymi nożami. Ten symbol jest wzorowany na Waffen-SS.

Śledztwo w sprawie działalności grupy prowadzi również prokuratura federalna. Prokurator generalny nakazał przeszukanie domów członków grupy już 30 lipca 2019 roku. Wtedy udało się to w czterech krajach związkowych - nie tylko w Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Nadrenii Północnej-Westfalii, ale także w Saksonii-Anhalt. Tworzenie przez Sturmbrigade 44 siatki w kilku krajach związkowych pokazuje, że ugrupowanie ma strukturę ponadregionalną.

Sturmbrigade 44 nawiązuje do narodowego socjalizmu, używa określeń i symboli nazistowskich. Celem grupy - jak napisano w jej materiałach propagandowych - jest "odzyskanie silnej wolnej ojczyzny" zgodnie z "germańskim prawem moralnym". Grupa nie jest duża, jest jednak dobrze powiązana z innymi ekstremistycznymi prawicowymi ugrupowaniami.