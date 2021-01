"Rano rozmawiałam z szefem połączonych sztabów, Markiem Milleyem, by przedyskutować możliwe środki, aby powstrzymać niestabilnego prezydenta przed wszczęciem ataku konwencjonalnego lub przed wydaniem rozkazu użycia broni atomowej" - napisała, jak podaje telewizja CNN, Nancy Pelosi w liście do kongresmenów. "Sytuacja wokół tego niezrównoważonego prezydenta nie może być bardziej niebezpieczna. Dlatego musimy zrobić wszystko, by ochronić Amerykanów przed jego atakiem na nasz kraj i naszą demokrację" - dodała.

Według CNN, Pelosi zapewniła później Demokratów, że została zapewniona, że odpowiednie blokady są na miejscu, gdyby prezydent chciał użyć broni jądrowej

Plany usunięcia Trumpa

Pelosi dodała też, że czeka na odpowiedź wiceprezydenta Mike'a Pence'a ws. apelu o usunięcie Trumpa z urzędu. "Niemal 50 lat temu Republikanie w Kongresie w końcu powiedzieli Nixonowi, że jego czas już nadszedł. Dziś, Republikanie potrzebują zrobić to samo i natychmiast wezwać Trumpa, by opuścił swoje biuro. Jeśli tego nie zrobi, to Kongres uruchomi swój plan".