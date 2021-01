"Z inicjatywy grupy Europejskiej Partii Ludowej Parlament Europejski będzie we wtorek debatował na temat zatrzymania Nawalnego. Po debacie będzie rezolucja" - informuje na swoim profilu na Twitterze EPL w poniedziałek. Równolegle informację tę potwierdziło PAP biuro prasowe europarlamentu. Głosowanie nad rezolucją może odbyć się w czwartek.

Relacje między UE a Rosją

Również w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej ds. relacji międzynarodowych Peter Stano oznajmił, że stosunki między UE a Kremlem nie mogą być zredukowane do sprawy Nawalnego. Zaapelował ponownie o uwolnienie rosyjskiego opozycjonisty i skrytykował upolitycznienie władzy sądowniczej w Rosji.

Wcześniej zatrzymanie Nawalnego potępiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W niedzielę do uwolnienia go wezwali także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szef dyplomacji UE Josep Borrell.

Aresztowanie Nawalnego

Opozycjonista został zatrzymany w niedzielę, niespełna godzinę po tym, gdy samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi. Odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by Nawalnemu towarzyszyła adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny był ścigany listem gończym. Sąd zdecydował w poniedziałek, że opozycjonista pozostanie w areszcie do 15 lutego.