2700 delegatów zbierze się dziś w Mińsku, by debatować nad „określeniem głównych kierunków i parametrów rozwoju państwa w nadchodzącej pięciolatce”. Historia przygotowań do VI Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego (UNS) to zarazem opowieść o tym, jakwycofywał się z danej latem 2020 r. obietnicy zmiany konstytucji i opuszczenia urzędu prezydenta.