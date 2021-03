W wywiadzie dla stacji France Info, wirusolog oświadczył w czwartek, że „potencjał ewolucyjny” Covid-19 dobiegnie końca. Kiedy to nadejdzie, dołączy on do szeregu wirusów pospolitych sezonowych, które powodują przeziębienia lub łagodne infekcje”. Według naukowca odporność poszczepienna i po przejściu choroby zaczyna mieć wpływ na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednak wirus zaczyna się przystosowywać - twierdzi prof. Lina. Być może jesteśmy w fazie, w której wirus zakończył ewolucję, a teraz zbliżamy się do końca fazy pandemii, aby wejść w fazę cichej cyrkulacji wirusa - wyraził przypuszczenie ekspert.

Reklama

Francuzi krytykują kampanię szczepień

Trzy czwarte Francuzów uważa, że kampania szczepień przeciwko Covid-19 jest w kraju zbyt powolna, a władze nie będą w stanie zrealizować obietnicy zaszczepienia wszystkich chętnych osób dorosłych do końca lata bieżącego roku – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Elabe dla stacji BFM TV. Badanie przeprowadzono 2-3 marca na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych osób. We Francji pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 3 133 478 osób, a dwie - 1 705 966.