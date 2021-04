Do napaści doszło w piątek wieczorem w tramwaju w Erfurcie (Turyngia). Napastnik obrażał nastolatka, pluł na niego, kilka razy brutalnie kopnął go w głowę, a następnie zniszczył jego telefon i uciekł. Według policji "dzięki informacjom uzyskanym od świadków na miejscu zdarzenia" udało się go szybko zidentyfikować. Jest znany policjantom, był już karany za różne przestępstwa.

"40-letni mężczyzna został zatrzymany przez cywilne siły policyjne dziś po południu w Erfurcie" - informuje agencja dpa.

Dalsze dochodzenie zostało przejęte przez policję kryminalną w Erfurcie. Mężczyzna, 40- letni biały Niemiec, jest oskarżony o niebezpieczne uszkodzenie ciała, wymuszanie i znieważanie.

"Taki tchórzliwy człowiek, silny i agresywny wobec bezbronnej osoby" - napisał na Twitterze premier Turyngii Bodo Ramelow. "Po prostu obrzydliwe!".

Rasistowski atak w tramwaju

Później Ramelow powiedział, że patrząc na sceny z nagrań wideo, można było zobaczyć, jak "obrzydliwa i niewiarygodnie brutalna" był atak napastnika na młodego człowieka. To wprawia mnie w osłupienie i jest bardzo smutne - powiedział premier. Powiedział, że scena, w której widać, jak sprawca kopie chłopca w twarz, była "emocjonalnie trudna do zniesienia".

Również krajowa grupa parlamentarna CDU potępiła "z całą stanowczością" rasistowski atak w tramwaju.

Dziennik "Bild" pisze, że minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier, który od lat walczy ze strukturami prawicowymi w tym kraju związkowym, był "zszokowany agresywnością i przemocą wobec bezbronnego młodego człowieka" oraz zdecydowanie potępił takie zachowanie.

Sprawca najwyraźniej czuł się również bardzo bezpiecznie, mogąc okazywać swoją nienawiść w przestrzeni publicznej, w tramwaju z kilkoma pasażerami. To właśnie mnie martwi. (...) Obserwujemy brutalizację języka i sposobu, w jaki ludzie traktują się nawzajem w miejscach publicznych, i to jest przerażające - ocenił.

Katharina Koenig-Preuss, rzeczniczka Partii Lewicy w parlamencie krajowym ds. walki z rasizmem, jest zbulwersowana: Nasilające się ataki rasistowskie w Turyngii, które są również wynikiem klimatu politycznego w społeczeństwie, podsycanego w szczególności przez AfD, muszą zostać ostatecznie powstrzymane, a sprawcy muszą ponieść wszelkie konsekwencje, stwierdziła posłanka.

Odniosła się również do niedawno przedstawionych statystyk serwisu doradztwa dla ofiar Ezra. Organizacja zarejestrowała w 2020 roku w Turyngii 102 prawicowe, rasistowskie lub antysemickie ataki.