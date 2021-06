Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła do użycia kryzysowego szczepionkę przeciw Covid-19 opracowaną przez chiński koncern Sinovac – poinformowano we wtorek w komunikacie. To drugi chiński specyfik z zielonym światłem od WHO.

Aprobata kryzysowa WHO jest dla urzędów w poszczególnych krajach sygnałem dotyczącym skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki – ocenia agencja Reutera. Reklama Zielone światło od WHO umożliwia również preparatowi Sinovacu udział w programie COVAX, który dostarcza szczepionki do biednych krajów, a obecnie mierzy się z ograniczeniem podaży w wyniku wstrzymania eksportu preparatów z Indii. Niezależny panel ekspertów zalecił stosowanie szczepionki Sinovacu u osób w wieku 18 lat i starszych. Nie przewidziano górnej granicy wiekowej. Szczepienie wymaga podania dwóch dawek w odstępie 2-4 tygodni – przekazała agencja Reutera. Tabletka wkładana pod język może pomóc w podawaniu szczepionki Zobacz również Szczepionka na koronawirusa Szczepionka Sinovacu była poddawana testom klinicznym w kilku krajach, a jej skuteczność w zapobieganiu zachorowaniom na Covid-19 wahała się w tych badaniach między 50,7 a 83,5 proc. Jest stosowana na masową skalę w Chinach kontynentalnych, a miliony dawek trafiły według państwowych mediów za granicę. Wcześniej WHO udzieliła już kryzysowej aprobaty szczepionce stworzonej przez pekińskie zakłady państwowej chińskiej grupy farmaceutycznej Sinopharm. W Chinach kontynentalnych podawane są zarówno preparaty Sinovacu, jak i specyfik Sinopharmu. W kraju stosowanych jest również kilka innych rodzimych szczepionek, które nie zostały jak dotąd zatwierdzone przez WHO.