Firmy w Hongkongu ogłosiły loterie z nagrodami wartymi łącznie 113 mln dolarów hongkońskich (53 mln zł), by zachęcić ludzi do szczepień przeciw Covid-19. Do wygrania są m.in. mieszkanie, samochód marki Tesla, pieniądze i sztabki złota – podała w środę prasa.

Prywatne i państwowe konglomeraty biznesowe, deweloperzy, duże spółki giełdowe, banki i izby handlowe odpowiedziały w ten sposób na apel rządu o pomoc w promocji programu dobrowolnych szczepień, który znajduje się w zastoju, mimo że szczepionek nie brakuje. Reklama Na loteriach, w których udział mogą brać tylko osoby zaszczepione, do wygrania jest między innymi nowe mieszkanie warte 10,8 mln dolarów hongkońskich (ponad 5 mln zł) i elektryczny samochód Tesla Model 3 za 500 tys. HKD (235,5 tys. zł) – podał dziennik „South China Morning Post”. Z przygotowanego przez gazetę zestawienia wynika, że w konkursach można też wygrać pieniądze, sztabki złota, ubezpieczenie zdrowotne na 10 lat, bony zakupowe, noclegi w hotelach i przeloty w pierwszej klasie, a nawet prywatną imprezę na pokładzie lecącego nad Hongkongiem samolotu Airbus A321neo. Wakacje za granicą w czasach covid-19. SZCZEGÓŁOWE REGULACJE Zobacz również Bezpłatne szczepienia są w Hongkongu Bezpłatne szczepienia są w Hongkongu dostępne dla mieszkańców w wieku 16 lat i starszych. Większość osób może wybierać pomiędzy preparatem firm Pfizer/BioNTech a specyfikiem chińskiego koncernu Sinovac. Szczepionki cieszą się jednak stosunkowo małym zainteresowaniem. W 7,5-milionowym mieście podano dotąd ok. 2,72 mln dawek. Pod koniec maja hongkońska prasa informowała, że z powodu niechęci do szczepień może być zmuszone do utylizacji setek tysięcy dawek szczepionek przeciw Covid-19. Dotyczyło to szczególnie ponad 800 tys. dawek preparatu Pfizer/BioNTech, które przeterminują się w połowie sierpnia.