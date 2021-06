Nastolatka o imieniu Camilla, pochodząca z Ligurii, została zaszczepiona podczas tzw. dnia otwartego dla wszystkich chętnych w wieku powyżej 18 lat.

Reklama

Burza we Włoszech

Mimo podwójnej operacji, jakiej została poddana, nie udało się jej uratować.

Przypadek 18-latki, która trafiła do szpitala w ciężkim stanie, wywołał we Włoszech dyskusję na temat konieczności zmiany strategii szczepień preparatem AstraZeneca. Według części ekspertów nie powinien być on podawany osobom w wieku poniżej 30-40 lat.

Oczekuje się nowych rekomendacji dotyczących stosowania szczepionki. Jest ona obecnie rekomendowana głównie osobom, które ukończyły 60 lat.