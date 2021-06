Erupcja wulkanu Otake na wyspie, należącej do prefektury Kagoshima, miała miejsce tuż po północy z wtorku na środę. Nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o rannych, choć w odległości 4 km od krateru znajduje się niewielkie osiedle.

Po erupcji japońska agencja meteorologiczna podniosła poziom alertu wulkanicznego o jeden stopień do poziomu trzeciego w pięciostopniowej skali. Oznacza to, że ludzie nie powinni zbliżać się do wzgórza, które leży w pobliżu wsi Toshima.

Niewielka, wulkaniczna wyspa

Suwanose to niewielka wulkaniczna wyspa, na której mieszkają 84 osoby. Leży 230 km na południowy zachód od głównego obszaru prefektury Kagoshima, który z kolei znajduje się na południowo-zachodnim krańcu wyspy Kiusiu.

Mierzący 799 m wulkan Otake jest aktywny, a poziom alertu podnoszono przejściowo z powodu erupcji w ubiegłym roku. W 1813 roku wulkan wybuchł z dużą siłą, niszcząc prawie wszystkie pobliskie domy i zmuszając mieszkańców do opuszczenia wyspy, na którą powrócili dopiero po blisko 70 latach - podała agencja Kyodo, cytując oficjalną stronę internetową wsi Toshima.