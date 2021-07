W Hongkongu policja zatrzymała mężczyznę, który podczas oglądania transmisji z igrzysk glimpijskich w centrum handlowym buczał podczas hymnu narodowego Chin. Grozi mu grzywna do 6,4 tys. USD i do dziewięciu lat więzienia - podaje Associated Press.

Zatrzymany miał podobno buczeć i machać w tłumie flagą Hongkongu z czasów kolonialnych podczas oglądania relacji z zawodów szermierczych, w których brał udział przedstawiciel Hongkongu Edgar Cheung. Reklama Według informacji zamieszczonej przez policję na Facebooku 40-letni mężczyzna miał też nawoływać obecnych, by dołączyli do niego i "obrażali hymn narodowy". Tokio 2020. MKOl pozwolił na zdjęcie maseczek na podium Zobacz również Nowe przepisy W czerwcu w Hongkongu przyjęto ustawę, na mocy której obrażanie hymnu narodowego karane jest grzywną i karą do dziewięciu lat pozbawienia wolności. Centralny rząd Chin przyjął w październiku ubiegłego roku ustawę, która zakazuje obrażania narodowych emblematów i flagi państwowej; przepis odnosi się również do Hongkongu. Policja poinformowała, że w sprawie tej może dojść do kolejnych aresztowań, a śledztwo jest w toku.