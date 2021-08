Musimy być cierpliwi, trzymać nerwy na wodzy i dać im przestrzeń do stworzenia rządu, pokazania swoich kompetencji. Może się okazać, że obecny Taliban jest inny niż ten, który ludzie pamiętają z lat 90. - powiedział Carter w rozmowie z BBC.

Możemy równie dobrze odkryć, jeśli damy im na to przestrzeń, że ten Taliban jest oczywiście bardziej rozsądny, ale o czym absolutnie musimy pamiętać, to fakt, że nie są oni jednorodną organizacją - to grupa odmiennych postaci plemiennych, które pochodzą z całego wiejskiego Afganistanu - dodał.

To może być Taliban, który jest bardziej rozsądny. Jest mniej represyjny. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na sposób, w jaki obecnie rządzi w Kabulu, są pewne oznaki, że jest bardziej rozsądny - przekonywał.

Talibowie współpracują

Jako dowód wskazał dobrą współpracę z brytyjskimi wojskami, które ewakuują ludzi z lotniska w Kabulu, o czym z kolei mówił stacji Sky News. Współpracujemy z talibami na miejscu i wydaje się, że nasze relacje są bardzo bezpośrednie. Utrzymują oni bezpieczeństwo na ulicach Kabulu i rzeczywiście jest bardzo spokojnie. Pomagają nam na lotnisku - mówił.

Nie dostajemy raportów, że zachowują się w średniowieczny sposób, jaki można było zobaczyć w przeszłości - podkreślił.

Carter powiedział też, że jest w kontakcie z byłym prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem, który z kolei w środę spotka się z talibami.