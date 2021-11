Kryzys na granicy. "We wtorek ambasadorowie państw UE akredytowani przy ONZ w Nowym Jorku omówią sytuację na wschodniej granicy Polski oraz wspólne działania na forum Organizacji we współpracy z państwami członkowskimi, w tym z Radą Bezpieczeństwa ONZ" - podał we wtorek polski ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski.

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się w okolicy Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich służby białoruskie. Reklama W BBN w poniedziałek po południu odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów MSWiA, MSZ i MON. Szef MSZ Holandii: Zachowanie Białorusi to "nieludzka podłość" Zobacz również Ambasadorowie UE omówią sytuację na wschodniej granicy "Dziś na wniosek Polski ambasadorowie państw UE akredytowani przy ONZ w Nowym Jorku omówią sytuację na wschodniej granicy Polski oraz wspólne działania na forum Organizacji we współpracy państwami członkowskimi w tym z Radą Bezpieczeństwa ONZ" - poinformował we wtorek rano na Twitterze Krzysztof Szczerski. W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej od wtorku, od godz. 7 rano, do odwołania, zawieszony został ruch graniczny na drogowym przejściu w Kuźnicy, zarówno osobowy jak i towarowy. Przejście w Kuźnicy będzie zamknięte do odwołania. Próby nielegalnego przekroczenia granicy Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim czasie dochodziło do prób siłowego wejścia na terytorium Polski przez cudzoziemców grupowanych przez białoruskie służby pod granicą, a także do prowokacji ze strony tych służb. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na odcinku granicy z Białorusią w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku ma powstać zapora. Przemysław Średziński