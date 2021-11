Podczas trzeciej fali pandemii koronawirusa wiosną br. rząd federalny wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach poprzez tzw. hamulec bezpieczeństwa. Środki te w znacznym stopniu naruszyły różne prawa podstawowe obywateli, ale były zgodne z konstytucją "w sytuacji ekstremalnego zagrożenia pandemicznego" - orzekł trybunał.

Ustawowy federalny hamulec bezpieczeństwa, obowiązujący od 23 kwietnia do końca czerwca br., przewidywał zaostrzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, jeśli tygodniowa liczba infekcji na 100 tysięcy mieszkańców przekraczała wartość 100 przez trzy kolejne dni.

Ponad 8 tys. skarg do TK

Wielu obywateli uznało to za niedopuszczalne naruszenie ich praw podstawowych. Do końca lipca 8572 osoby zwróciły się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego ze skargami konstytucyjnymi i pilnymi wnioskami.