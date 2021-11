Codziennie około 100 osób przyjeżdża do Niemiec tzw. trasą białoruską. Według informacji policji federalnej w listopadzie zarejestrowano do tej pory 2807 takich nieuprawnionych wjazdów. Partia AfD próbuje wykorzystać kryzys na zewnętrznej granicy UE do swoich celów politycznych - pisze portal RND.

Większość imigrantów trafiających do RFN z Białorusi przyjeżdża przez granicę polsko-niemiecką. W bieżącym roku policja federalna wykryła już łącznie 10 648 takich nielegalnych wjazdów. Reklama W ubiegłym tygodniu nad rzeką Nysą w pobliżu Coschen (Brandenburgia) znaleziono martwego irackiego migranta. Wysiadł z furgonetki z sześcioma innymi osobami i skarżył się na problemy zdrowotne. Pośmiertna sekcja zwłok nie wykazała żadnych śladów przestępstwa, powiedział w poniedziałek rzecznik policji we Frankfurcie nad Odrą portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland. Nadal trwają poszukiwania kierowcy furgonetki - ewentualnego przemytnika. W Niemczech (skrajnie prawicowa partia) AfD coraz częściej próbuje wykorzystać kryzys na zewnętrznej granicy UE do swoich celów politycznych. Nowo wybrany poseł do Bundestagu, Roger Beckamp, próbuje dostać się na wschodnią granicę Polski, aby "rozdawać niemieckie paszporty", co ma być prawdopodobnie satyrycznym posunięciem - pisze portal RND. Polska policja nie pozwoliła mu jednak wjechać do strefy zamkniętej na granicy. Beckamp wjechał w miniony piątek do Polski z kamerzystami i polskim tłumaczem. Filmy z podróży zamieszcza na Youtubie. Można na nich zobaczyć m.in, że przed kolumną Zygmunta w Warszawie rozciągnął transparent w barwach polskiej flagi z napisami w języku niemieckim i polskim: "Bronicie Europy! Dziękujemy Ci Polsko".