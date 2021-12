232 tarantule, 67 karaluchów, 9 pajęczych jaj oraz skorpion z 7 młodymi były zapakowane w plastikowe pudełka i gotowe do przewiezienia do Europy - podaje RMF FM. Przemyt zwierząt udaremnili celnicy na lotnisku El Dorada w Bogocie w Kolumbii.

200 pojemników znaleziono w bagażu dwóch obywateli Niemiec. Chcieli wywieźć zwierzęta do badań naukowych, ale nie mieli odpowiednich zezwoleń.

To kolejna próba przemytu w przeciągu trzech miesięcy. We wrześniu udaremniono transport do Hongkongu blisko 3 500 płetw rekinów. Obliczono wówczas, że do pozyskania takiej liczby płetw uśmiercono do 1000 ryb.