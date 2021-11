Operację koordynowała centralna policyjna komórka do walki z mafią, a była ona wynikiem śledztwa prowadzonego przez prokuratury w Reggio Calabria, Mediolanie i Florencji. Gangi najpotężniejszej włoskiej mafii z rejonu miasta Gioia Tauro miały odgałęzienia w kilku regionach Włoch i silne powiązania międzynarodowe. To 'Ndrangheta kontroluje większość przemytu ciężkich narkotyków z Ameryki Południowej do Europy. Aresztowani zostali członkowie i wspólnicy mafijnego klanu Mole, jednej z najstarszych i najgroźniejszych mafijnych rodzin.

Reklama

Prokuratura apeluje do obywateli, by nie "flirtować" z mafią

Prokurator Riccardo Targetti powiedział na konferencji prasowej, że członkowie gangu zmuszali biznesmenów do tego, by byli ich wspólnikami zastraszając, że w przeciwnym razie przyjdą po nich do domu. Zaapelował jednocześnie do obywateli, by "nie igrali z ogniem" i nie "flirtowali" z mafią, bo jest ona w stanie przejąć kontrolę nad społeczeństwem. Śledztwa przeprowadzone w minionych latach pozwoliły ustalić, że mafiosi z 'Ndranghety przeniknęli też do biznesu w Rzymie, zwłaszcza do gastronomii i kontrolowali kilka znanych restauracji.