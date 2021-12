Dane pochodzą z opublikowanego w czwartek corocznego raportu o karze śmierci wykonanego przez centrum informacji o karze śmierci. W raporcie skrytykowano amerykański Sąd Najwyższy i jego rolę w "dawaniu zielonego światła" egzekucji. Ich liczba spada corocznie od szczytu w 1999 roku, gdy wykonano ich 98, co jest związane, wedle raportu, ze spadkiem poparcia dla tej formy kary.

Zaburzenia życia społecznego związane z pandemią Covid-19 częściowo przyczyniają się do niskiej liczby egzekucji w 2021 roku. Jednocześnie jednak, jak podaje raport, jest to siódmy rok pod rząd, gdy wykonano poniżej 30 egzekucji i wydano mniej niż 50 nowych wyroków śmierci. Federalna kara śmierci została wstrzymana w czerwcu przez prokuratora generalnego Merricka Garlanda. Egzekucje stanowe są kontynuowane.

Raport centrum informacji o karze śmierci podał, że 10 na 11 więźniów poddanych egzekucji w bieżącym roku miało "znaczne upośledzenia", w tym IQ na poziomie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiele spraw było prowadzonych przez słabych adwokatów, a jurysdykcje stosowały "szokujące postępowanie", aby udaremnić kontrolę wiarygodnych roszczeń konstytucyjnych.

Wraz z wahaniami egzekwowania kary śmierci, jej wady stały się nawet bardziej widoczne - ocenił raport.

Zauważono także, że niektóre stany, w których stosuje się karę śmierci, zabiegały o alternatywne metody egzekucji po tym, jak grupy farmaceutyczne ograniczyły dostęp do substancji niegdyś podawanych w śmiertelnym zastrzyku. Te ograniczenia w wyborze substancji dostępnych na rynku doprowadziły do kontrowersyjnej propozycji władz stanu Arizona, aby do wykonania egzekucji użyć cyjanowodoru, wykorzystywanego przez Niemców do masowego uśmiercania w komorach gazowych w czasie II wojny światowej.

Poparcie dla kary śmierci

Poparcie dla kary śmierci spadło z 80 proc. w 1994 do 54 proc. w 2021 roku według sondażu Gallupa cytowanego w raporcie.

Pojedyncze stany wycofują się ze stosowania kary śmierci. Stan Virginia unieważnił jej egzekwowanie w marcu. Aktualna liczba stanów, które podjęły taką decyzję to 23 z 51 stanów USA. Trzy stany, w tym Kalifornia, wprowadziły moratorium na egzekucje. W stanach południowych, między innymi w Teksasie, dochodzi do większości wykonywanych egzekucji. W Teksasie poddano karze śmierci trzech więźniów, a w Oklahomie dwóch w 2021 roku. W stanach Alabamie, Missisipi i Missouri wykonano po jednym wyroku.