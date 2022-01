Strażacy podsumowali wstępnie noc sylwestrową w kraju. "Do zdarzeń wyjeżdżali 1001 razy, z czego 610 razy do pożarów i 245 do miejscowych zdarzeń. Niestety odnotowano też 146 alarmów fałszywych" - przekazał PAP brygadier Krzysztof Batorski.

W powiecie kozienickim w miejscowości Bąkowiec około godziny 21 doszło do pożaru budynku mieszkalnego. - Niestety jest jedna ofiara śmiertelna - powiedział strażak.

Ogólnie w samych pożarach 3 osoby zostały ranne. 7 osób nie żyje w związku z innymi zdarzeniami (m.in wypadki komunikacyjne), 39 osób potrzebowało pomocy lekarskiej - zaznaczył Batorski.

20 tysięcy interwencji w noc sylwestrową

W ostatni dzień starego roku policjanci przeprowadzili 19904 interwencji. Funkcjonariusze zatrzymali 407 sprawców różnych przestępstw, w tym 156 kierowców prowadzących samochód po alkoholu.

W ręce mundurowych wpadło 240 poszukiwanych - poinformowała KGP. - Na drogach doszło do 55 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 56 zostało rannych - dodała.