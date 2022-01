Viktor Orban naprawdę kocha swój Kraj i chce, by jego naród był bezpieczny. Wykonał potężną i wspaniałą pracę, chroniąc Węgry, zatrzymując nielegalną imigrację, tworząc miejsca pracy i handel i powinien nadal móc to robić po nadchodzących wyborach - napisał Trump w wydanym oświadczeniu. - On jest silnym przywódcą i jest szanowany przez wszystkich. Ma moje całkowite wsparcie i poparcie dla jego reelekcji jako premiera - dodał.

Oświadczenie Trumpa ma związek z planowanymi na wiosnę wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Ich dokładna data nie została ustalona.

Węgierski premier - jedyny przywódca państwa UE nieobecny podczas grudniowego Szczytu dla Demokracji - cieszy się sympatią części konserwatywnych środowisk w USA. Latem ubiegłego roku z Budapesztu program prowadził najpopularniejszy prawicowy publicysta telewizji Fox News Tucker Carslon, przedstawiając Węgry Orbana jako wzór dla Ameryki. Wiosną tego roku w węgierskiej stolicy odbędzie się też konferencja Conservative Political Action Conference (CPAC), największa impreza skupiająca amerykańskich konserwatystów. Będzie to pierwszy raz, kiedy wydarzenie odbędzie się w Europie.