Na zachodzie Ghany w czwartek wieczorem doszło do potężnej eksplozji w wyniku zderzenia ciężarówki, przewożącej materiały wybuchowe do kopalni złota, i motocykla; ok. 500 budynków zostało zniszczonych, zginęło co najmniej 17 osób, a 59 jest rannych - podaje w piątek BBC.

Do wypadku doszło w miejscowości Apiate, pomiędzy miastami Bogoso i Bawdie. Ciężarówka zmierzała do kopalni złota Chirano, należącej do kanadyjskiego przedsiębiorstwa Kinross Gold Corporation. Rzecznik firmy potwierdził, że do tragicznego zdarzenia doszło w odległości 140 km od kopalni. Filmy opublikowane w lokalnych mediach społecznościowych ukazują ogromne, tlące się miejsce wybuchu. Zniszczone budynki przybrały postać stosu drewna, cegieł i poskręcanego metalu. Zdjęcie udostępnione przez lokalnego członka rady miejskiej przedstawia głęboki krater w centrum wybuchu. Akcja ratownicza Zalecono obywatelom, aby opuścili ten obszar i udali się do okolicznych miasteczek dla zachowania bezpieczeństwa w czasie, gdy trwa akcja ratownicza - poinformowała lokalna policja w oświadczeniu. Ocalali mają znaleźć schronienie w publicznych przestrzeniach takich jak klasy szkolne i kościoły w pobliskich miejscowościach. Prezydent Ghany Nana Akufo-Addo przekazał, że wojsko dołączyło do działań ratowniczych. Władze poinformowały, że grupa policjantów i ekspertów wojskowych została oddelegowana w celu "uniknięcia drugiej eksplozji" i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Akufo-Addo napisał w mediach społecznościowych, że został poinformowany o eksplozji i potwierdził, że są ofiary śmiertelne. To naprawdę tragiczne wydarzenie i chciałbym przekazać w imieniu rządu głębokie wyrazy współczucia rodzinom zmarłych - oświadczył Akufo-Addo.