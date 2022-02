Szybkość, z jaką szerzy się Omikron, uniemożliwia tego rodzaju ścisłą i aktywną odpowiedź medyczną – oświadczyła szefowa Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA) Dzung Eun Kiong.

Służby medyczne Korei Płd. zgłosiły w poniedziałek 38 691 nowych infekcji koronawirusem; to trzeci dzień z rzędu z ponad 35 tys. zakażeń. Łączny bilans infekcji wykrytych w Korei Płd. od początku pandemii przekroczył milion.

Rekordowe bilanse

Notowane w ostatnich dniach bilanse są rekordowe i prawie 10 razy wyższe niż w połowie stycznia, gdy Omikron stał się tam dominującym wariantem wirusa. Liczba pacjentów w stanie krytycznym i dzienne bilanse zgonów wciąż są znacznie niższe niż w grudniu, gdy w kraju dominował wariant Delta, ale według ekspertów wzrosną one w ciągu kilku tygodni w związku z obecnym skokiem zakażeń.

Tak szybki przyrost zakażeń przeciążył pracowników medycznych i urzędników, a władze spodziewają się, że do końca lutego każdego dnia wykrywanych będzie od 130 tys. do 170 tys. infekcji. W związku z tym zdecydowano o rozluźnieniu nadzoru nad lżejszymi przypadkami Covid-19.

Urzędnicy nie będą już codziennie sprawdzali stanu zdrowia pacjentów przed 60. rokiem życia i bez chorób współistniejących. Takie osoby będą monitorowały swój stan we własnym zakresie i mają się zgłaszać do szpitali, jeśli się on pogorszy – podała agencja Yonhap.

Monitoring

Osoby zakażone koronawirusem nie będą już musiały informować władz o wizytach u lekarzy, a ich krewni będą mogli swobodnie wychodzić z domów po żywność, lekarstwa i najpotrzebniejsze towary. Pracownicy, którzy do tej pory monitorowali lokalizację pacjentów przy użyciu danych GPS ze specjalnej aplikacji na ich telefonach, będą teraz pomagać w leczeniu domowym – przekazano.

Planujemy przejście w stronę strategii antywirusowej skupionej na utrzymaniu kluczowych funkcji społecznych przy jednoczesnym radzeniu sobie z olbrzymią liczbą zakażeń i osób na kwarantannie – powiedziała szefowa KDCA na konferencji prasowej.