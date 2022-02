Izraelskie MSZ poinformowało w piątek, że rodziny personelu dyplomatycznego na Ukrainie zostaną ewakuowane z powodu zagrożenia wojną. Jednocześnie wezwano Izraelczyków do unikania podróży na Ukrainę, a przebywających w tym kraju do powrotu do ojczyzny.

W oświadczeniu MSZ czytamy, że "w związku z pogarszającą się sytuacją na Ukrainie MSZ radzi obywatelom izraelskim przebywającym na Ukrainie rozważenie powrotu, a w każdym razie powstrzymanie się od zbliżania się do miejsc-punktów zapalnych". Ministerstwo zaleca również, by obywatele Izraela planujący przyjazd na Ukrainę rozważyli powstrzymanie się od tego w obecnym czasie" - zaznaczono.

Ewakuacja rodzin personelu dyplomatycznego

Oprócz ostrzeżenia o podróży minister spraw zagranicznych Jair Lapid postanowił zarządzić ewakuację rodzin izraelskich dyplomatów na Ukrainie.

Prezydent Biden zaapelował do obywateli USA, by bezzwłocznie wyjechali z Ukrainy

Do tej pory w ambasadzie zarejestrowało się 4 tys. Izraelczyków przebywających w tym kraju - podał portal kanału 12. telewizji.

USA też ewakuują obywateli

Decyzja izraelskiego MSZ nastąpiła po tym, jak prezydent USA Joe Biden odniósł się w czwartek do rosnących napięć z Rosją i ostrzegł, że konfrontacja między tymi dwoma krajami będzie "wojną światową". Biden zaapelował do obywateli amerykańskich przebywających na Ukrainie o natychmiastowe opuszczenie jej terytorium.

Żydowskie organizacje charytatywne z Wielkiej Brytanii i USA opracowują z izraelskimi "zespołami ds. bezpieczeństwa" plany ewakuacji ukraińskich Żydów z kraju w przypadku rosyjskiej inwazji - informował w czwartek portal Jewish News.

"Plany obejmują określone miasta, grupy wiekowe, środki transportu, trasy i miejsca docelowe, zarówno w krajach europejskich, jak i w Izraelu" - podał londyński portal, zaznaczając, że nie publikuje żadnych szczegółów proponowanej operacji, by nie zaszkodzić jej realizacji.

Obecnie na Ukrainie społeczność żydowska może liczyć nawet 200 tys. osób.

Wielka Brytania, Łotwa i Norwegia wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy

Rząd Wielkiej Brytanii wezwał w piątek Brytyjczyków do opuszczenia Ukrainy i odradził wszelkie podróże do tego kraju. Jak ocenił, koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą coraz bardziej zwiększa zagrożenie działaniami militarnymi. Podobne komunikaty wydały Łotwa i Norwegia.

Rząd w Londynie wzywa obywateli brytyjskich do niezwłocznego opuszczenia Ukrainy, gdy dostępne są jeszcze środki transportu.

Także Łotwa wezwała w piątek swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. MSZ w Rydze uzasadnia to "poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ze strony Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą i wiarygodną groźbą eskalacji". Resort uściślił, że ambasada Łotwy na Ukrainie pracuje w pełnym zakresie, ale jest też przygotowana na funkcjonowanie w trybie awaryjnym.

Do opuszczenia Ukrainy i powstrzymania się od wyjazdów do regionów tego kraju w pobliżu granicy z Rosją i Białorusią wzywa również Norwegia. "Ze względu na poważną i nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie ministerstwo spraw zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę i zachęca obywateli Norwegii do opuszczenia tego kraju" – napisano w oświadczeniu MSZ w Oslo. Resort dodał, że odradza także podróżowanie do Rosji na tereny położone bliżej niż 250 km od granicy z Ukrainą oraz wszelkie podróże na Białoruś z wyjątkiem Mińska.

Do opuszczenia Ukrainy swoich obywateli wezwała wcześniej Holandia.