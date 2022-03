Izba niższa rosyjskiego parlamentu Duma Państwowa uchwaliła w piątek poprawki do kodeksu karnego, zgodnie z którymi za rozpowszechnianie fałszywych informacji o operacjach wojskowych, wzywanie do nałożenia sankcji na Rosję i dyskredytację sił zbrojnych grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Za te same przewinienia można otrzymać także karę grzywny.

Ustawa została uchwalona jednomyślnie w trzecim i ostatnim czytaniu - podała agencja Reutera za oświadczeniem Dumy. Aby zmiany weszły w życie, muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez wyższą izbę, Radę Federacji, oraz przez prezydenta Rosji. Według przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina istnieje możliwość, że dojdzie do tego "już jutro".