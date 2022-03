- Jest bardzo wiele fake newsów. Do Ukraińców zaczęły napływać SMS-y, że Kijów jest już otoczony. Chcę oficjalnie powiedzieć, że jest to absolutne kłamstwo, jest to absolutnie niezgodne z rzeczywistością - powiedział Denysenko w telewizji Ukraina24.

Denysenko powiedział także, że MSW planuje wyprowadzenie do 200 tys. ludzi z Mariupola i do 15 tys. - z Wołnowachy. Oba położone w obwodzie donieckim miasta są otoczone przez wojska rosyjskie.

Przedstawiciel MSW relacjonował, że w Chersoniu, na południu Ukrainy, mieszkańcy nie przyjmowali pomocy humanitarnej rozdawanej w mieście przez Rosjan.