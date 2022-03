W tym celu siły przeciwnika przegrupowują się, by zwiększyć swój potencjał ofensywny.

"Jednocześnie trwają ostrzały celów wojskowych i cywilnych na Ukrainie" - podaje sztab

Walki na Ukrainie

Trwają przygotowania do przemieszczenia na terytorium Ukrainy dodatkowych pododdziałów oraz wycofania niektórych oddziałów do Rosji i na Białoruś w celu odnowienia ich zdolności bojowych.

„Nie da się całkowicie wykluczyć włączenia sił białoruskich do działań bojowych na terytorium Ukrainy” – wskazał sztab, zaznaczając, że na Białorusi, przy granicy z ukraińskim obwodem wołyńskim, znajduje się do czterech batalionowych grup taktycznych białoruskich sił zbrojnych, zaangażowanych do wzmocnienia ochrony granicy.

Ponadto w obwodzie homelskim Białorusi odnotowano przemieszczenie wyrzutni rakiet Iskander w kierunku granicy z Ukrainą.

Na północy kraju przeciwnik kontynuuje blokadę Czernihowa i ostrzeliwuje cele cywilne. Z danych ukraińskich wynika, że Rosjanie wycofali się ze Snowska, niszcząc most na rzece Snow. Ponadto zniszczone zostały inne mosty w obwodzie czernihowskim.

W obwodzie charkowskim siły rosyjskie przegrupowują się i uzupełniają zapasy amunicji „w celu wznowienia ofensywy na Słowiańsk” (w obwodzie donieckim).

Na kierunku donieckim główne wysiłki wroga koncentrują się na próbach przejęcia kontroli nad Popasną i Rubiżnem, a także zajęcia Mariupola.

Sztab informuje również o dwóch nieudanych rosyjskich próbach szturmu na miejscowość Nju-Jork w obwodzie donieckim i ostrzale artyleryjskim ukraińskich pozycji.

Szturm powstrzymano również w Marjince w obwodzie donieckim. W Mariupolu wojska rosyjskie przemieszczają się ku centrum miasta i atakują pozycje ukraińskie.

W raporcie wskazano również, że okręty wojenne rosyjskiej Floty Czarnomorskiej wpłynęły do zamkniętej strefy Morza Czarnego, prawdopodobnie w celu prowadzenia ostrzału rakietowego celów na terytorium Ukrainy.