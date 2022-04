Do strzelaniny doszło ok. godz. 2 (godz. 11 w Polsce) - poinformowała szefowa lokalnej policji Kathy Lester, apelując do mieszkańców o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców i zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

"To było po prostu przerażające"

Na miejsce wydarzenia skierowano wiele karetek pogotowia. Policjanci zamknęli ulice wokół obszaru, w którym doszło do tragedii. Mieszkańców wezwano, aby unikali tej części miasta. Na razie nie wiadomo, kto był sprawcą.

Telewizja WUSA 9 cytowała Berry'ego Acciusa z Sacramento, który znalazł się na miejscu wydarzenia ok. 2.30 czasu lokalnego. Mówił on o chaosie, jaki tam zapanował, oraz rozpaczy i dezorientacji rodzin usiłujących dowiedzieć się czegoś o losie swoich bliskich. To było po prostu przerażające - ocenił.