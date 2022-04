"Szacujemy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy rosyjskiemu wojsku będzie trudno uzyskać znaczące zdolności bojowe w jednostkach zmechanizowanych do operacji w Donbasie. Analitycy wojskowi i obserwatorzy twierdzą, że Rosji może być trudno zreorganizować siły dotknięte walkami w okolicach Kijowa i na północy Ukrainy" - oświadczył ISW, cytowany przez CNN. ISW przypomina, że w przededniu inwazji Rosja rozmieściła przy granicach z Ukrainą około 120 batalionowych grup taktycznych, a obecnie około jedna czwarta tych sił jest "praktycznie niezdolna" do walki po ciężkich stratach i zniszczeniu sprzętu. Mimo to, zdaniem ISW, nie należy zakładać, że nadchodzące dni będą dla ukraińskich sił zbrojnych łatwe. Według ekspertów armia rosyjska może odnieść pewien sukces i przejąć kontrolę nad częścią obwodów donieckiego i ługańskiego.

Reklama