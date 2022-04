Widać w jego obecnych wypowiedziach , że w desperacji stara się on rozszerzyć swoje działania poprzez groźby lub potencjalnie poprzez ataki pod fałszywą flagą - mówił Wallace w rozmowie ze Sky News. Dodał, że nie są znane jeszcze szczegóły ataków w Naddniestrzu i nie wiadomo, kto za nimi stoi, ale jeśli to Rosja, byłby to jej "strategiczny błąd".

Putin "etnicznym nacjonalistą"

Wallace powiedział, że Putin jest "etnicznym nacjonalistą", który uważa, że Rosja jest właścicielem wszystkich osób rosyjskojęzycznych poza swoimi granicami, tak samo jak naziści traktowali etnicznych Niemców poza granicami.

Myślę, że Putin, który poniósł porażkę w niemal wszystkich swoich celach, może starać się skonsolidować to, co ma, umocnić się i okopać, tak jak zrobił to w 2014 roku. Po prostu stać się rodzajem rakotwórczej narośli na Ukrainie - ocenił minister obrony.

Próba odzyskania Krymu

Zasugerował również, że Wielka Brytania mogłaby wesprzeć Ukrainę w próbie odzyskania Krymu, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku. Wyjaśnił, że Wielka Brytania "wspiera suwerenną integralność Ukrainy - co oczywiście obejmuje Krym", ale najpierw celem jest wypchnięcie Rosji z tych miejsc, które teraz zajmuje. O tym, że celem na Ukrainie powinno być wycofanie się Rosji z całego jej terytorium, w tym z Krymu, powiedziała w środę wieczorem minister spraw zagranicznych Liz Truss.