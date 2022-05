W ciągu minionego miesiąca liczba pacjentów z powodu Covid-19 wzrosła w szpitalach średnio o 65 proc. (do 6 883 osób), najwięcej w regionach Asturii, Kastylii i Leon. Sytuacja zdrowotna pogorszyła się szczególnie wśród osób powyżej 80 lat; ta grupa odnotowała od początku kwietnia wzrost zachorowalności o 89 proc. , następnie od 70 do 79 lat - wzrost o 75 proc i od 60 do 69 lat - o 56 proc.

Reklama

Chociaż obłożenie oddziałów intensywnej terapii spadło do nieco ponad 4 proc., eksperci przypominają, że podczas poprzednich fali epidemii najpierw wzrastała liczba infekcji, później liczba konwencjonalnych hospitalizacji, a następnie liczba chorych w stanie krytycznym na oddziałach intensywnej terapii.

Wzrasta liczba ofiar śmiertelnych

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła od początku kwietnia o ok. 2 proc.

Reklama

Wskaźnik pozytywnych testów diagnostycznych wynosi obecnie 30,87 proc., podczas gdy miesiąc temu - 16 proc. SOZ wskazuje, że - aby epidemia była pod kontrolą - wskaźnik ten nie powinien przekraczać 5 proc.