"Ukraina należy do rodziny europejskiej, ale nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób będzie można przyjąć ją do Unii Europejskiej, bo obecnie znajduje się w stanie wojny" - powiedziała szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, gasząc - jak pisze dpa - oczekiwania kraju zaatakowanego przez Rosję co do szybkiego przystąpienia do UE.

- Ukraina należy do rodziny europejskiej - powiedziała Baerbock we Frankfurcie nad Odrą. Zapytana o członkostwo Ukrainy w UE, dodała: - Nie wiemy, kiedy i jak można będzie podjąć taki krok, ponieważ teraz kraj ten jest w stanie straszliwej wojny. Reklama Krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji 24 lutego Ukraina wystąpiła z wnioskiem o szybkie przystąpienie do Unii Europejskiej. Już wtedy Baerbock zgłaszała zastrzeżenia, wskazując, że "taka procedura zwykle trwa latami". Ukraina wypełniła kwestionariusz ws. kandydowania do UE Zobacz również "Pokój, wolność, demokracja i godność człowieka" Szefowa niemieckiej dyplomacji ponownie wezwała Rosję do natychmiastowego zakończenia wojny w Ukrainie. - Rosyjska agresja neguje wszystko, co nasza Europa stworzyła po 1945 i 1989 roku: pokój i wolność, demokrację i godność człowieka - podkreśliła. Reklama Potwierdziła, że "Niemcy zdecydowanie stoją po stronie swoich sojuszników z Europy Środkowo-Wschodniej", a także poważnie traktują swoją odpowiedzialność poprzez wysłanie większej liczby żołnierzy na wschodnią flankę NATO. Bartosz Lewicki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję