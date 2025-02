Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie są postrzegane przez Rosję jako potencjalne miejsca, w których można zorganizować spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - informuje agencja Reutersa. Opiera się na rosyjskich źródłach, które mają wiedzę o negocjacjach prowadzonych między USA a Rosją.

W ostatnich tygodniach wysocy rangą rosyjscy urzędnicy mieli odwiedzić zarówno Arabię Saudyjską, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie. "W Rosji nadal istnieje pewien sprzeciw wobec pomysłu, ponieważ niektórzy dyplomaci i urzędnicy wywiadu wskazywali na bliskie powiązania w dziedzinie wojskowości i bezpieczeństwa, jakie oba kraje mają ze Stanami Zjednoczonymi" - pisze Reuters. Władze Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie chciały skomentować medialnych doniesień.

Spotkanie Trumpa z Putinem

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że wkrótce odbędzie rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i obaj "zrobią coś znaczącego". Będziemy rozmawiać. Cóż, już rozmawiamy i myślę, że może zrobimy coś, co będzie znaczące. Chcemy zakończyć tę wojnę - powiedział Trump. Prezydent odmówił odpowiedzi na pytanie, czy już rozmawiał z Władimirem Putinem, ale stwierdził, że trwają "poważne" rozmowy między USA i Rosją i zaplanowane są już kolejne.

Zajmujemy się Ukrainą i Rosją. Mamy zaplanowane spotkania i rozmowy z różnymi stronami, w tym z Ukrainą i Rosją. I myślę, że te dyskusje idą całkiem dobrze - relacjonował, nie podając żadnych dodatkowych szczegółów.

Wybory w Ukrainie? "Plan nieudany"

Jak napisała w niedzielę agencja Reutersa , specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji, emerytowany gen. Keith Kellogg powiedział jej, że USA chcą, aby Ukraina przeprowadziła wybory potencjalnie do końca roku. Wcześniej powinno dojść do rozejmu z Rosją. Chodzi o wybory prezydenckie i parlamentarne, które zgodnie z ukraińskim prawem nie mogą odbywać się w trakcie trwania obowiązującego od początku 2022 r. stanu wojennego.

Nie widzieliśmy pełnego wywiadu pana Kellogga, tylko kilka cytatów na temat wyborów, więc trudno jest w pełni ocenić jego stanowisko - powiedział Dmytro Łytwyn, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ds. komunikacji. "Ale jeśli jego plan to tylko zawieszenie broni i wybory, to jest to plan nieudany - Putin nie da się zastraszyć tylko tymi dwiema rzeczami" – podkreślił w pisemnym oświadczeniu, przekazanym Reutersowi.

Agencja przypomniała, że Kijów wielokrotnie powtarzał, że nie chce zawieszenia broni bez uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, które powstrzymałyby Moskwę przed odnowieniem sił i kolejną inwazją w przyszłości.