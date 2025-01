Władimir Putin spotkał się we wtorek z członkami Rady Bezpieczeństwa Rosji, aby rozmawiać o zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta USA. Oświadczył, że oczekuje "dialogu" z Waszyngtonem na równych prawach i zapewnił, że Moskwa będzie nadal "walczyć o interesy Rosji" w wojnie przeciwko Ukrainie.

Putin zadeklarował, że Moskwa jest "otwarta na dialog z nową administracją USA w sprawie konfliktu ukraińskiego", ale pod warunkiem - jak to ujął - "usunięcia pierwotnych przyczyn konfliktu". W odniesieniu do Ukrainy Putin mówił o potrzebie "długotrwałego pokoju" na bazie "poszanowania interesów wszystkich narodów zamieszkujących ten region".

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow zapewnił, że Trump uważa kwestię wojny na Ukrainie za "jeden z priorytetowych kierunków" swej polityki zagranicznej. Putin oznajmił, że Trump i jego współpracownicy mówią o "chęci wznowienia bezpośrednich kontaktów z Rosją" i "konieczności, by uczynić wszystko, aby nie dopuścić do III wojny światowej".

Putin wyraził gotowość do rozmów negocjacyjnych w sprawie zakończenia wojny, ale stwierdził, że oczekuje "całkowitej kapitulacji Ukrainy". Żądania te obejmują zmuszenie Ukrainy do stania się neutralnym państwem, które nigdy nie przystąpi do NATO, nałożenie poważnych ograniczeń na liczebność i uzbrojenie ukraińskiej armii, wreszcie usunięcie obecnego rządu ukraińskiego.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski nie jest już prawowitym przywódcą zgodnie z ukraińską konstytucją i że Ukraina musi przeprowadzić wybory prezydenckie. Według ISW kremlowscy urzędnicy celowo błędnie interpretują Konstytucję Ukrainy i ukraińskie prawo, aby delegitymizować rząd Ukrainy.

Putin i inni rosyjscy politycy wielokrotnie powtarzali fałszywą narrację o rzekomej nielegalności Zełenskiego, aby obwinić Ukrainę - a nie Rosję - o opóźnianie negocjacji. Według ISW narracja ta wspiera również żądanie Putina usunięcia legalnego i demokratycznie wybranego rządu Ukrainy, co jest jednym z celów Kremla w trwającej wojnie.