O sprawie zrobiło się głośno, gdy Tucker Carlson, związany z prawicą amerykański komentator polityczny, powiedział, że administracja prezydenta USA Joego Bidena przygotowywała zamach na Władimira Putina.

– To szaleństwo, że mogli w ogóle o czymś takim pomyśleć. Dlaczego więc to zrobili? Ponieważ chaos jest osłoną, za którą się chronią – stwierdził Carlson.

Plotki o zamachu na Putina. Rosja ostrzega

W środę do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Stwierdził on jednak, że "nie ma pewności, co Carlson miał na myśli, bo nie przedstawił żadnych dowodów na tę tezę".

W czwartek sytuacja uległa zmianie. Duma Państwowa zaadresowała list do Kongresu USA oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. W treści zaznaczono, że "dowodem na winę Joe Bidena" i ówczesnego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena jest brak komentarza do przedstawionych zarzutów.

W cytowanym przez agencję TASS komunikacie czytamy, że dyskusja na temat zabicia Putina "stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego i może doprowadzić do światowej wojny nuklearnej". Nadawcy oprócz rzetelnego śledztwa domagają się także ukarania winnych.

Kim jest Tucker Carlson?

Tucker Carlsonto amerykański komentator polityczny, dziennikarz, publicysta i były prowadzący programów telewizyjnych. Przez wiele lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych gospodarzy w Fox News, gdzie prowadził program "Tucker Carlson Tonight" (2016–2023).

Tucker Carlson w lutym 2024 roku udał się do Rosji, gdzie przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Podczas rozmowy rosyjski przywódca przedstawiał swoją wersję wydarzeń, usprawiedliwiając inwazję na Ukrainę narracją historyczną, wpisującą się w kremlowską propagandę.