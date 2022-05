- Myślę, że fakt, iż narracja o sowieckim "wyzwoleniu" Europy Środkowej i Wschodniej jest wciąż tak trwała na Zachodzie, jest spuścizną zarówno siły sowieckiej propagandy, jak i słabości alternatywnych głosów w okresie powojennym. Na szczęście w ostatnich latach ten aspekt ulega zmianie na Zachodzie, zarówno dzięki pracy historyków, jak i migracji z tego regionu do Wielkiej Brytanii, ale zbyt często historia II wojny światowej w Europie jest przedstawiana jako prosta binarna relacja między aliantami a państwami Osi, bez uznania fundamentalnie zbrodniczej natury reżimu sowieckiego - wskazał Moorhouse.

"Metody wojenne Kremla"

- Można zaryzykować twierdzenie, że obecne spustoszenia dokonywane przez wojska rosyjskie na Ukrainie przyspieszą zmianę narracji i przyczynią się do powszechnego uświadomienia sobie, że metody wojenne Kremla - czy to w 1945, czy w 2022 roku - charakteryzują się okrucieństwem, grabieżą i powszechną przestępczością. Jest to oczywiście jeszcze jeden aspekt, w którym obecne działania Władimira Putina okazują się tak zadziwiająco kontrproduktywne - dodał historyk.

Roger Moorhouse to brytyjski historyk i pisarz specjalizujący się w historii II wojny światowej. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek na ten temat. Najważniejsze z nich to "Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina" o współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-1941, "Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie" oraz "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" o polskiej wojnie obronnej. W 2020 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o polskiej historii w Wielkiej Brytanii.