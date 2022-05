Prezydent Rosji Władimir Putin oglądał paradę wojskową z grubym zielonym kocem na nogach, co wzbudziło nowe wątpliwości co do jego stanu zdrowia..

Reklama Putin wziął udział w obchodach, upamiętniających kapitulację Niemiec w 1945 roku. Wygłosił przemówienie, podczas którego przedstawił Rosję jako silny kraj z potęgą militarną. Wykorzystał ją do usprawiedliwienia swojej brutalnej wojny z Ukrainą. Stan zdrowia dyktatora Żaryn: Putin manipulował historią wojny i usprawiedliwiał zbrodnicze działania przeciw Ukrainie Zobacz również Kiedy Putin szedł do Grobu Nieznanego Żołnierza, by złożyć wieniec wydawał się iść ciężkim krokiem, jakby próbował ukryć utykanie. Rosyjski przywódca siedział w otoczeniu weteranów wojennych. Mimo dobrej pogody jako jedyny przykrył nogi grubym kocem.