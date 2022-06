Niestety, obecnie ONZ nie posiada definicji państwa terrorystycznego, co do której zgadzają się wszystkie państwa członkowskie, ale ta wojna pokazuje konieczność zdefiniowania tego konceptu (...) na poziomie ONZ i ukarania takich państw - powiedział Zełenski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa dotyczącego rosyjskich ataków na ukraińskich cywilów.

Reklama

Zbrodnie wojenne Rosji

Ukraiński prezydent wymienił długą listę wymierzonych w cywilów ataków, w tym ostatni ostrzał galerii handlowej w Krzemieńczuku.

Rosja nie posiada prawa do pozostania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (...), to jest jedyny logiczny sposób na to, by Karta Narodów Zjednoczonych mogła działać - przekonywał prezydent.