Uran wzbogacony przezdo 80 proc. to dla Izraela granica bólu, a wybuch konfliktu zbrojnego będzie kwestią egzystencjalną – mówi nam źródło w tureckim MSZ. Z kolei były szef Mosadu Dani Jatom w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" podkreśla, że nie oznacza to jeszcze przekroczenia przez Teheran czerwonej linii. – Dwa do trzech lat zajmie im zbudowanie głowicy, zanim faktyczna broń nuklearna powstanie – tłumaczy, dodając, że nie powinno się rozmawiać o czerwonych liniach wyznaczonych dla wroga.