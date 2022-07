Tym samym pretekstem Kreml argumentował rozpoczętą 24 lutego agresję przeciwko Ukrainie. Odcinek jest skierowany do Rosjan, którzy popierają wojnę na Ukrainie - powiedział, cytowany przez Radio Wolna Europa, autor sitcomu, Oleg Kuvaev. To, co dzieję się w ich głowach, jest zupełnie niezrozumiałe - dodał.

Celem odcinka jest skrytykowanie wojny przeciwko Ukrainie i wyśmianie bezpodstawnych oskarżeń użytych przed jej rozpoczęciem - wyjaśniło Radio Wolna Europa.

W odcinku przedstawiono m.in. nawiązujące do obecnej sytuacji na Ukrainie bombardowanie miast, ukrywanie się cywilów w schronach i masowe ewakuacje z objętych działaniami zbrojnymi obszarów.