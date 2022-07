Każdego dnia od pięciu miesięcy robimy wszystko, by zadać wrogowi jak największe straty i by pozyskać jak największe wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją - powiedział w niedzielnej odezwie do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że 28 lipca jego kraj po raz pierwszy będzie obchodzić Dzień Ukraińskiej Państwowości. Podczas takiej brutalnej wojny, w szóstym miesiącu. Po ośmiu latach wojny w Donbasie. Ale będziemy świętować mimo wszystko. Bo Ukraińców nie da się złamać - zaznaczył Zełenski. Po tym wszystkim, co przeszedł nasz naród, po tym, czego nauczyliśmy się przez stulecia, Ukraińcy nigdy nie oddadzą swojej niepodległości - oświadczył prezydent na nagraniu.

"Nie rozluźniamy się"

Nie rozluźniamy się i tak jak każdego dnia w ciągu ostatnich pięciu miesięcy robimy wszystko, by zadać wrogowi jak największe straty i by zgromadzić jak największe wsparcie dla Ukrainy - dodał szef państwa.

Zełenski zapowiedział, że w najbliższym tygodniu odbędą się ważne wizyty partnerów, ważne negocjacje, i, co najważniejsze, będzie dalsze przesuwanie się ukraińskich pozycji: na froncie, w dyplomacji i w gospodarce.