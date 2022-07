Według Fedorowa od wtorku przez Melitopol przemieszczają się codziennie dwie-trzy kolumny sprzętu wojskowego po 20-30 sztuk każda. Są to m.in. czołgi, wozy bojowe i transportery opancerzone. W czwartek widziano w mieście ostatni model systemu rakietowego Buk-M2.

Przerzut tego sprzętu jest związany z tym, że nasze siły zbrojne są już bardzo skoncentrowane na wyzwoleniu Chersonia i dlatego wojska przeciwnika tam ściągają. Jadą od strony Donbasu, Mariupola, Berdiańska”– oznajmił Fedorow.

Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia władze ukraińskie i media informowały, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia zależnej od Moskwy tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej. 25 maja prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w obwodach chersońskim i zaporoskim. 11 lipca zarządzenie to rozszerzono na wszystkich obywateli Ukrainy.