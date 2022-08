"Dodatkowe rozmieszczanie zestawów do walki elektronicznej przez siły zbrojne Białorusi odbywa się w rejonach graniczących z naszym krajem" - informuje sztab w codziennym raporcie opublikowanym na Facebooku. Białoruś oficjalnie nie przystąpiła do wojny po stronie Rosji, ale udostępnia jej swoje terytorium do ataków na Ukrainę.

Rosja szturmuje Bachmut

W komunikacie wskazano, że Rosja kontynuuje ostrzały miejscowości wokół Charkowa, prowadząc je z czołgów, artylerii lufowej i rakietowej. W obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie prowadzą szturm na miasto Bachmut. Na południu, na kierunku Zaporoża "trwa przegrupowanie sił wroga" - informuje sztab. Ostrzegł także, że Rosja wzmacnia swoje wojska na kierunku Krzywego Rogu - miasta w obwodzie dniepropietrowskim.