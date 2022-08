W liście z aresztu śledczego Gorinow napisał, że trzeci tydzień z rzędu z powodu ciągłego kaszlu ma problemy z oddychaniem, snem i przyjmowaniem pokarmów. Stan mój się pogarsza, proszę o pomoc - przekazał słowa listu w środę niezależny portal Insider.

Jak podał portal, obrońcy Gorinowa uważają, że powinien on szybko trafić do szpitala. Zamierzają zwrócić się do prokuratury.

Gorinow został skazany za to, że na sesji z udziałem radnych w marcu br. określił rosyjskie działania na Ukrainie jako wojnę, a nie - jak chce rosyjska propaganda - "specjalną operację wojskową".

Był pierwszą osobą skazaną w Rosji na więzienie na podstawie przepisów o karach za rozpowszechniania "fałszywych informacji" o działaniach armii. To restrykcyjne prawo zostało w Rosji wprowadzone w marcu br., krótko po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Antywojenne protesty

Niezależny portal OWD-Info poinformował w środę, że w ciągu pół roku wojny, trwającej od 24 lutego br., zatrzymano w Rosji ponad 16,4 tys. osób za antywojenne akcje protestu - akcje uliczne, komentarze w internecie czy używanie symboli wyrażających sprzeciw wobec wojny. Sprawy karne wszczęto wobec 224 osób, sprawy administracyjne - wobec prawie 3800 osób.