Pakistan zaapelował już do społeczności międzynarodowej o pomoc humanitarną. "33 miliony ludzi zostały dotknięte na różne sposoby; ostateczna liczba bezdomnych jest oceniana” – powiedziała Rehman. Podkreśliła, że w powodziach zginęło co najmniej 900 osób. Deszcze i powodzie najbardziej odczuła południowa prowincja Sindh, a lokalne władze zgłosiły zapotrzebowanie na milion namiotów dla poszkodowanych osób.

"Południe Pakistanu jest zalane"

Południe Pakistanu jest zalane, jest prawie pod wodą... ludzie uciekają na tereny wyżej położone -– stwierdziła minister. Ocena potrzeb jest w toku, musimy wystosować apel do ONZ; walka ze skutkami deszczów to nie jest zadanie dla jednego kraju lub jednej prowincji, to katastrofa wywołana klimatem - dodała.

Według raportów ONZ od połowy czerwca, kiedy rozpoczęły się deszcze monsunowe, ponad 3000 kilometrów dróg, 130 mostów i 495 000 domów zostało uszkodzonych w Pakistanie w wyniku powodzi.