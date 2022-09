Prezydent podkreślił, że bardzo istotne jest to, że administracja USA i najbliższe otoczenie prezydenta Joe Bidena bardzo poważnie traktuje groźby nuklearne Rosji.Duda

Reklama

Duda: Rosja może spodziewać się odpowiedzi

W Stanach Zjednoczonych też są przyciski odpalające rakiety z ładunkami nuklearnymi. Stany Zjednoczone są wielką potęga nuklearną, największą na świecie potęga militarną i to że Stany Zjednoczone traktują tą groźbę rosyjską poważnie, to jest także i groźba i dla Rosji. Jeżeli Rosja przełamie wszystkie tabu i wobec państwa, które nie posiada broni nuklearnej i prowadzi dzisiaj obronę swojego terytorium, stosując wyłącznie konwencjonalne uzbrojenie, jeżeli nawet taktyczna broń nuklearna zostanie wobec tego państwa (Ukrainy - PAP) użyta to Rosja może się spodziewać odpowiedzi - powiedział prezydent.

Dodał, że ścieżka twardej, zdecydowanej, spokojnej odpowiedzi wobec Rosji jest w USA konsekwentnie realizowana.

Reklama

Prezydent: Putin i jego świta znajdą się poza jakimkolwiek nawiasem

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że przywódcy rosyjscy, prezydent Władimir Putin oraz jego otoczenie, generałowie wiedzą, że "zastosowanie jakiegokolwiek, nawet taktycznego ładunku nuklearnego wobec państwa, które nie posiada broni nuklearnej, które broni swojego terytorium przed rosyjską agresją - cały świat wie że to jest obrona - jeżeli wobec tego państwa zostanie zastosowana taktyczna broń nuklearna, to ci panowie znajdują się poza jakimkolwiek nawiasem jakiejkolwiek polityki światowej". To nie jest tylko i wyłącznie zagrożenie trybunałami karnymi i odpowiedzialnością, i potencjalnymi karami długoletniego pozbawienia wolności, ale to jest po prostu wykluczenie z cywilizowanego świata, ich i Rosji, dopóki oni stoją na jej czele - dodał.

Reklama

Jeżeli zdecydowaliby się na taki desperacki, szalony bym powiedział krok, znajdą się poza wszelkim nawiasem, dla społeczności cywilizowanego, demokratycznego, uczciwego świata, jak gdyby przestali istnieć - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

W wyemitowanym w środę orędziu Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem z Zachodu.

autor: Michał Boroń, Aleksandra Rebelińska