"Postawmy sprawę jasno: stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ najechał na swojego sąsiada, próbując wymazać suwerenne państwo z mapy świata - stwierdził Biden. Jak dodał, zarówno słowa Putina, jak i odkrywane zbrodnie, w tym ostatnio masowe groby w Iziumie, świadczą o zamiarach Rosji w tej wojnie.

Ta wojna jest po to, by unicestwić prawo Ukrainy do istnienia jako państwa i do istnienia Ukraińców jako narodu. Gdziekolwiek mieszkasz, w cokolwiek wierzysz, to powinno zmrozić krew w twoich żyłach - oznajmił prezydent USA.

Putin zagroził użyciem broni jądrowej, mając w całkowitej pogardzie międzynarodowe traktaty - powiedział prezydent USA.

USA opowiadają się za końcem tej wojny, ale na sprawiedliwych warunkach; będziemy nadal wspierać Ukrainę - mówił Joe Biden.

Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Ogłaszam dziś nowy pakiet 2,9 mld dolarów pomocy humanitarnej i żywnościowej - powiedział Biden.